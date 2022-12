OPPO Find N2 şi Find N2 Flip vor fi anunţate pe 14 decembrie, la OPPO Inno Day 2022 Ai crede ca in decembrie nu prea mai sunt lansari de telefoane, dar companiile din China nu au prejudecati de genul. OPPO tocmai a confirmat ca va tine evenimentul Inno Day 2022 pe 14 decembrie, iar „Inno” vine de la inovatie. Asteptam acolo doua telefoane pliabile Find N2 si Find N2 Flip. Pana acum OPPO a lansat doua pliabile: Find N, care aduce cu Galaxy Z Flip si OPPO X 2021, un telefon rulabil, care nu a mai ajuns in comert. Daca OPPO Find N2 va merge pe aceeasi reteta ca predecesorul, Find N2 Flip e ceva complet nou, telefon pliabil cu clapeta, in stil Huawei P50 Pocket, Galaxy Z Flip 4 si… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

