- "Ma flateaza ca oamenii cred ca sunt capabil sa fac lucruri atat de extreme, pe de alta parte, este infricoșator", a spus Christopher Nolan pentru Hollywood Reporter. Regizorul a raspuns astfel fanilor care au speculat ca Nolan ar fi detonat cu adevarat o bomba pe platourile de filmare ale peliculei…

- Armata americana avertizeaza ca numarul turiștilor care vor veni in acest an la situl Trinity, unde a fost primul test cu o bomba nucleara din istorie, ar putea crește din cauza filmului „Oppenheimer" al lui Christopher Nolan.

- „Barbie”, proaspata poveste a Gretei Gerwig, face istorie la box-office. Producția tocmai a devenit filmul semnat de o regizoare care a obținut cele mai mari incasari din toate timpurile in weekendul de premiera. Filmul „Barbie” a obținut incasari colosale: 162 de milioane de dolari in weekendul de…

- Scris și regizat de CHRISTOPHER NOLAN, Oppenheimer este un thriller ce arunca publicul in paradoxul palpitant al omului enigmatic care trebuie sa riște sa distruga lumea pentru a o salva. Filmul ii are in rolurile principale pe CILLIAN MURPHY in rolul lui J. Robert Oppenheimer și pe EMILY BLUNT, caștigatoare…

- Filmul „Barbie” a inregistrat un weekend de lansare cu incasari de 377 de milioane de dolari in intreaga lume. Este cel mai bun start pentru un film regizat de o femeie, astfel Greta Gerwig intrand in istorie, informeaza The Guardian, potrivit News.ro

- Filmul „Oppenheimer”, de Christopher Nolan, este lansat astazi in cinematografe. Vorbește despre proiectarea bombei atomice. In paralel cu crearea armelor nucleare, au fost efectuate experimente necunoscute pe cobai umani: fara știrea lor, in ei au fost injectate doze de plutoniu. „Este o cursa impotriva…

- „Cel mai bun și cel mai important film al acestui secol” sunt cuvintele criticilolr despre „Oppenheimer”. Regizat de Christopher Nolan care și-a ales actori pe spranceana pentru acest film, „Oppenheimer surprinde, șocheaza, iar la final ai mai vrea sa il vezi o data, noteaza click.ro. Cillian Murphy,…

- Dupa ce la mijlocul lunii CSU CSM Constanta 1 a cucerit Cupa Romaniei la baschet 3X3 Indoor la feminin, a venit randul baietilor de la CSM Constanta sa se impuna in competitia masculina. "CSM Constanta reuseste dubla in Cupa Romaniei 3x3 Indoor si cucereste trofeul si in competitia masculina. Dupa ce…