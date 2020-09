Stiri pe aceeasi tema

- Ultima dintre liderele opoziției de la Minsk care a ramas in Belarus, Maria Kolesnikova, a fost reținuta in timp ce incerca sa traverseze granița ucraineana, la cateva ore dupa ce aliații sai ii anunțasera dispariția, scrie The Moscow Times. Anunțul a fost facut marți de agenția de presa Belta, controlata…

- Opozitia din Belarus doreste legaturi economice mai stranse cu Uniunea Europeana in cazul unei schimbari de regim la Minsk, dar nu in detrimentul relatiilor cu Rusia, a declarat vineri unul dintre liderii de marca ai acesteia, noteaza AFP. Manifestatii fara precedent impotriva omului forte de la Minsk,…

- Lituania, Estonia si Letonia i-au inclus in lista neagra pe presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, si pe alti aproximativ 30 de inalti functionari ai regimului sau, pentru presupusa frauda electorala si pentru represiune impotriva manifestantilor pro-democratie, relateaza Agerpres , cu referire…

- Curtea Suprema din Belarus a respins marți apelul formulat de lidera opoziției Svetlana Tihanovskaia de a anula rezultatele disputatului scrutin din 9 august, relateaza agenția TASS, conform Hotnews.Olga Kovalkova, insotita de un alt membru al Consiliului de Coordonare al opoziției, avocatul Maxim Znak,…

- Doi membri ai ”Consiliului de coordonare” al opoziției au fost reținuți luni, dupa protestele de amploare de la Minsk, a anunțat anturajul acestora, transmite AFP, citata de Agerpres. Scriitoarea Svetlana Alexievici, care face parte din același for, a fost chemata la audieri.Svetlana Alexievici a fost…

- CHIȘINAU, 20 aug – Sputnik. Kremlinul a confirmat informația despre discuția purtata joi de catre președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu președintele Consiliului European, Charles Michel, in cadrul careia liderul rus a declarat ca presiunile asupra autoritaților belaruse și imixtiunile din afara…

- Uniunea Europeana a denuntat, marti, faptul ca scrutinul prezidential din Belarus nu a fost ”nici liber si nici echitabil” si a amenintat cu sanctiuni impotriva responsabilor violentelor. De asemenea, cei 27 solicita autoritaților din Belarus sa elibereze imediat și necondiționat pe toți cei arestați.…

- Confruntari intre politie si protestatari au avut loc luni, pentru a doua seara, la Minsk, dupa ce presedintele in exercitiu Aleksandr Lukasenko a obtinut o victorie clara in alegeri care sunt contestate, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Unii dintre protestatari au fost loviti cu bastoane de…