Opoziţia cehă îşi extinde majoritatea în Senat după alegerile parţiale Opozitia ceha a reusit sambata sa-si extinda majoritatea in Senat, in urma turului doi al alegerilor partiale, marcate de o prezenta la urne foarte redusa, relateaza agentia DPA. Conform rezultatelor cvasi-finale, opozitia a obtinut 25 din cele 26 de mandate disputate. Principalul castigator este partidul conservator STAN, care a obtinut 11 mandate si va fi de acum inainte principala formatiune politica in Senatul de la Praga, ceea ce inseamna ca va putea sa revendice presedintia acestuia. In schimb, au pierdut mandate partidul de centru ANO al premierului Andrej Babis si formatiunea social-democrata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

