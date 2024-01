Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va sabota economia Ungariei daca Budapesta va bloca un nou ajutor pentru Ucraina la summitul din aceasta saptamana, conform unui plan confidențial elaborat de Bruxelles, citat de publicația Financial Times (FT). Acest pas reprezinta o escaladare semnificativa a luptei dintre UE și…

- Presiunea asupra cancelarului german Olaf Scholz pentru a oferi Ucrainei rachete de croaziera Taurus se intensifica. Atat opozitia crestin-democrata, cat si propria sa coalitie de guvernare, spun ca Germania trebuie sa trimita ajutor dupa ultimele atacuri aeriene rusesti masive asupra teritoriului ucrainean,…

- Uniunea Europeana (UE) lucreaza la un plan alternativ de ajutor pentru Ucraina in valoare de 20 de miliarde de euro, pentru a evita obiectiile Ungariei fata de noul pachet de asistenta financiara pentru urmatorii ani, potrivit Financial Times (FT), preluat miercuri de EFE. Potrivit ziarului britanic,…

- Statele Unite au lucrat la un nou plan pentru razboiul din Ucraina, care se bazeaza pe faptul ca armata ucraineana trebuie sa reziste ofensivelor rusești pana in 2025, scrie The New York Times.Strategia americanilor, numita „hold-and-build” (rezista și inarmeaza-te), ar putea permite Ucrainei sa-și…

- Fie ca este vorba de Ucraina, Rusia sau chiar conflictul Hamas-Israel in cercurile UE senzația este ca Austria și Ungaria canta pe același ton, avand un adversar comun: Uniunea Europeana, scrie Politico. Pe teren, totuși, situația e alta.

- Andrii Iermak, seful de cabinet al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a declarat miercuri ca doreste sa organizeze o intalnire intre liderii Ucrainei si Ungariei, in contextul in care Budapesta se opune propunerii Comisiei Europene de a incepe negocierile pentru aderarea Kievului la Uniunea…

- In acest moment, aderarea Ucrainei la UE si inceperea negocierilor de aderare nu coincid cu interesele nationale ale Ungariei, noteaza MTI, potrivit Rador Radio Romania.Uniunea Europeana ar trebui mai intai sa incheie un acord de parteneriat strategic cu Ucraina, iar sprijinirea acestei tari ar trebui…