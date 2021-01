Stiri pe aceeasi tema

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza agentiile de presa internaionale. Avionul companiei ruse Pobeda la bordul caruia se afla Navalnii urma sa ajunga pe aeroportul Vnukovo din Moscova, dar a fost redirectionat…

- Politia rusa a arestat duminica mai multi sustinatori ai opozantului Alexei Navalnii, inainte de aterizarea acestuia la Moscova, relateaza AFP. Foto: (c) Vnukovo International Airport in Moscow Handout via REUTERS Navalnii a decolat dupa-amiaza…

- Opozantul Alexei Navalnii, 44 de ani, care acuza Kremlinul ca l-a otravit vara trecuta, urmeaza sa revina, duminica, la Moscova, in ciuda faptului ca autoritațile ruse au anunțat ca il vor aresta, informeaza DPA și Reuters, citate de Agerpres.Alexei Navalnii se va imbarca intr-un avion al companiei…

- Serviciul pentru penitenciare din Rusia i-a transmis luni opozantului rus Aleksei Navalnîi un avertisment de ultim moment: sa revina imediat din Germania pentru a se prezenta marți dimineața la un birou din Moscova, altfel va fi încarcerat daca se va întoarce dupa acest termen, având…

- „Nu am îndoieli ca Putin a ordonat sa fiu otravit”, a declarat Aleksei Navalnîi, avocat și oponent al lui Vladimir Putin, într-un interviu acordat cotidianului italian La Repubblica, la trei luni dupa ce a parasit Spitalul Charité din Berlin, unde a ramas mai bine…

- Poliția rusa a precizat vineri, printr-un comunicat de presa, ca politicianul de opoziție Alexei Navalnii, tratat in Germania dupa ce s-a imbolnavit grav in Siberia la sfarșitul lunii august, suferea de ”pancreatita cronica”, respingand din nou varianta otravirii, relateaza AFP, citata de Hotnews.ro.„Diagnosticul…