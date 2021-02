Stiri pe aceeasi tema

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova in care executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii condiționate, a anunțat avocatul sau, Vadim Kobzev, conform Agerpres , care citeaza Reuters. Potrivit sursei citate, ar putea fi vorba despre mutarea intr-un lagar de munca…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova unde executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii conditionate, a anuntat joi avocatul sau Vadim Kobzev, citat de Reuters. Agentia mentioneaza ca ar putea fi vorba de mutarea intr-un lagar de munca din afara capitalei ruse,…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova unde executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii conditionate, a anuntat joi avocatul sau Vadim Kobzev, citat de Reuters. Agentia mentioneaza ca ar putea fi vorba de mutarea intr-un lagar de munca din afara capitalei ruse.…

- Aleksei Navalnii a fost mutat din inchisoarea din Moscova unde executa o pedeapsa pentru incalcarea eliberarii conditionate, a anuntat joi avocatul sau Vadim Kobzev. Potrivit Reuters, care il citeaza pe avocatul lui Navalnii, opozantul rus ar fi fost dus intr-un lagar de munca din afara capitalei ruse.

- Un tribunal din Moscova a respins recursul inaintat de avocatii lui Aleksei Navalnii, iar condamnarea cu executare ramane in vigoare. Totusi, instanta i-a redus pedeapsa cu o luna si jumatate.

- Principalul adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, vizat de mai multe proceduri judiciare, a primit doua condamnari sâmbata, una care a vizat confirmarea în apel a pedepsei sale cu închisoarea, care a fost doar ușor redusa, iar alta vizând plata unei amenzi penale pentru…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a afirmat, luni, ca nu este proprietarul reședinței somptuoase de pe Malul Marii Negre, așa cum se arata in investigația realizata de opozantul Aleksei Navalnii, informeaza Agerpres, care citeaza AFP și Reuters."Nu am vazut acest film, din lipsa de timp. Nimic din…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, cea mai importanta voce critica la adresa Kremlinului din tabara opozitiei ruse, retinut duminica la intoarcerea sa in Rusia din Germania, unde timp de cinci luni a primit ingrijiri medicale dupa otravirea sa in vara cu agent neurotoxic noviciok, este detinut in prezent,…