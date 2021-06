Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile belaruse l-au transferat dintr-un centru de detentie in arest la domiciliu pe bloggerul de opozitie Roman Protasevici, care a fost arestat in mai, la coborarea sa dintr-un avion al Ryanair fortat sa aterizeze la Minsk, informeaza vineri serviciul rus al BBC, citat de Reuters. Protasevici…

- Roman Protasevici este unul dintre cei mai cunoscuți protestatari care a starnit numeroase scandaluri impotriva regimului lui Lukasenko. Tanarul a fost prins de oamenii legii cand a decolat din Atena, moment in care Belarus a trimis un avion militar și a dat ordin ca acesta sa aterizeze forțat in Minsk,…

- Jurnalistul belorus Roman Protaseivici, aflat la inchisoare, a aparut, luni, la o conferința de presa la sediul Ministerului de Afaceri Externe din Minsk, spunand ca se simte bine și ca nu a fost batut. Insa opoziția din aceasta țara afirma ca autoritațile l-au afișat, Protasevici fiind constrans, potrivit…

- ”Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia de a ocoli Belarusul. In consecinta, am fost nevoiti sa anulam zborul de astazi intre Viena si Moscova”, a transmis compania intr-un comunicat.Informația a fost confirmata și de ministrul austriac al Transporturilor. In prezent, toate companiile grupului Lufthansa,…

- Austrian Airlines a anulat joi un zbor de la Viena la Moscova, din cauza ca nu a primit unda verde din Rusia pentru o schimbare de traiectorie destinata evitarii spatiului aerian al Belarusului, a anuntat compania austriaca, potrivit AFP si Reuters.''Autoritatile ruse nu ne-au dat autorizatia''…

- Roman Protasevici, jurnalistul și activistul bielorus reținut duminica la Minsk, s-ar fi rugat de echipajul avionului Ryanair 4978 sa nu aterizeze in capitala Belarusului, spunandu-le ca va fi ucis, relateaza Insider. Autoritațile bieloruse au trimis duminica un avion de lupta pentru a intercepta…

- Uniunea Europeana (UE) a cerut o ancheta internationala cu privire la obligarea de catre autoritatile belaruse a unui avion apartinand Ryanair sa aterizeze la Minsk, cu scopul arestarii opozantului belarus Roman Protasevici, relateaza Reuters. ”Prin acest act coercitiv, autoritatile belaruse au pus…