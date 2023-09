Oportunitatile programului Interreg Europe pentru dezvoltarea politicilor publice .

Stiri pe aceeasi tema

- Domnul Adrian Ioan Vestea, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, s a intalnit astazi, 7 septembrie 2023, la sediul ministerului, cu E.S. Victor Chirila, ambasadorul Republicii Moldova in Romania, si cu Andrei Spinu, ministrul infrastructurii si dezvoltarii regionale din Republica…

- Dezvoltarea unui sistem performant de achiziții publice – este principiul de baza promovat prin intermediul Programului național de dezvoltare a sistemului de achiziții publice pentru anii 2023-2026, aprobat astazi de Guvern, la inițiativa Ministerului Finanțelor, noteaza Noi.md Principalele obiective…

- Cei 29 de tineri care, timp de 2 luni, au facut stagii in instituțiile statului au primit diplomele de absolvire a Programului comun, implementat de Guvern și Uniunea Europeana. Programul, aflat la cea de-a doua ediție, a inclus instruirea tinerilor in diverse sectoare ale administrației publice, ei…

- Pe langa multe alte strategii pe hartie pe care municipalitatea baimareana le-a facut publice pana acum, fara a vedea ceva concret, mai exista inca una intitulata ” Strategia Smart-City Baia Mare 2030 ”, prin care se dorește ca orașul sa devina unul inteligent in urmatorii ani. Astfel, ni se spune ca…

- Guvernul Romaniei a anunțat o serie de investiții majore in digitalizarea administrației publice, cu scopul de a debirocratiza și simplifica relația cetațeanului cu statul. Prin aceste masuri, peste 3 milioane de romani vor avea acces la servicii publice electronice, facilitand astfel obținerea de documente…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut miercuri o intalnire cu Anna Akhalkatsi, directorul Bancii Mondiale pe Europa și Asia Centrala. Bogdan Ivan: „Am agreat impreuna un parteneriat prin care Romania poate atinge țintele pe care și le-a propus. Alaturi de experții Bancii…

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit vineri, in sedinta extraordinara, pentru a discuta despre masurile neceare in aceasta perioada de canicula și seceta. In fiecare sector al Capitalei exista locuri in care bucurestenii pot primi ajutor si apa potabila, in cazul…

- ”Avem astazi sansa sa pasim pe cel mai mare pod suspendat din Romania si al treilea din Europa. Este cel mai complex si mai important proiect romanesc de infrastructura de dupa 1989. S-au investit aici multe resurse, s-a muncit mult si iata ca a iesit un lucru trainic”, a afirmat Ciuca, la inaurarea…