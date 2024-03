EXEC-EDU lansează o nouă ediție a programului de burse pentru antreprenori Bucuresti, 18 martie 2024 – EXEC-EDU, liderul pieței de executive education, segmentul de top al pieței de training, lanseaza a patra ediție a programului de burse EXEC-EDU, destinate antreprenorilor și managerilor din companii antreprenoriale, dar și din organizații non-profit. In cadrul ediției din acest an EXEC-EDU va oferi 4 burse parțiale, cu o valoare totala de peste 5.000 de euro, adresate in special antreprenorilor care intenționeaza sa scaleze afacerea. Cursurile care pot fi accesate prin intermediul acestor burse sunt sunt Leadership 360 și Management 360, doua programe de pregatire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana scoate la concurs 400 de posturi de agenți și ofițeri de poliție, precum și de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa și reincadrare. Inscrierile se fac pana la data 27 martie 2024, ora 16.00, inclusiv in zilele nelucratoare. Posturile scoase la concurs sunt in…

- Politia Romana face angajari . Sute de posturi de agenti si ofiteri de politie, precum si de personal contractual, sunt scoase la concurs. Politia Romana anunta scoaterea la concurs a 400 de posturi de agenti si ofiteri, precum si de personal contractual, prin incadrare directa, din sursa externa si…

- Sesiunea de finantare pentru inscrierea in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru unitatile de cult, institutiile publice/ entitatile juridice non-profit din domeniul asistentei sociale incepe in 17 iunie iar bugetul alocat sesiunii este de 250 de milioane de…

- Potrivit datelor oficiale, Ion Ion Apolodor s a aflat printre fondatorii companiei Dobrogea Media Vision SRL, cea care, in 2009, a preluat postul CTV de la CTV Media Group SA.Cotidianul ZIUA de Constanta prezinta averile si interesele directorilor si angajatilor celor mai importante institutii publice…

- A 28-a editie a Festivalului Filmului Francez se va desfasura in perioada 21-31 martie la Bucuresti si in alte 12 orase din tara: Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Craiova, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures, anunta organizatorul evenimentului Institutul Francez…

- George Simion le-a spus protestatarilor din Constanța ca dorește sa le asculte revendicarile pentru a le transmite mai departe la București. La protest a ajuns și liderul AUR; George Simion, care a fost intampinat cu ostilitate de mulțime.

- Romania va fi eligibila pentru finanțarea cheltuielilor legate de derularea unor proiecte sustenabile, care vor contribui in mod direct la indeplinirea obiectivelor de mediu și de dezvoltare durabila. In acest sens, conducerea PNL a Ministerul Finanțelor a emis și publicat Cadrul Obligațiunilor Verzi…

- Consiliul Local (CL) Sfantu Gheorghe va oferi si in acest an burse studentilor aflati in anii terminali, care urmeaza cursuri universitare, de masterat sau doctorat oriunde in lume, indiferent daca sunt sau nu originari din municipiu. Bursele se acorda pe o perioada de patru luni, iar termenul limita…