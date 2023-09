Stiri pe aceeasi tema

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat ca țara sa „va intensifica eforturile pentru a pune capat razboiului prin diplomație și dialog pe baza independenței și integritații teritoriale a Ucrainei”, transmite CNN. Luand cuvantul marți, in cadrul celei de-a 78-a sesiuni a Adunarii Generale a…

- Presedintele iranian Ebrahim Raissi a acuzat marti Statele Unite, in cadrul Adunarii Generale a ONU, ca „pun paie pe foc„ in conflictul din Ucraina, tara pe care Rusia, un aliat al Teheranului, a invadat-o in februarie 2022.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit luni in Statele Unite pentru a participa la Adunarea Generala a ONU si apoi pentru a se intalni cu omologul sau american Joe Biden, la Washington, relateaza Reuters, citat de news.ro."Olena Zelenska si cu mine am ajuns in Statele Unite", a anuntat…

- Rusia face apel la cea mai inalta instanța a Națiunilor Unite(ONU) de la Haga sa renunțe la ceea ce spune ca este un caz „ plin de vicii”, introdus de Kiev, cazul de invazie a Ucrainei, contestand argumentul Moscovei conform caruia razboiul este necesar pentru a preveni genocidul, potrivit Reuters.…

- Zeci de mii de persoane au manifestat duminica pe strazile New Yorkului, cerand mai multe masuri impotriva schimbarilor climatice, cu doua zile inainte de deschiderea oficiala a Adunarii Generale a Natiunilor Unite, scrie AFP, citat de Agerpres.Manifestanti din aproximativ 700 de organizatii si grupuri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat sambata Uniunea Europeana ca incearca sa se ”indeparteze” de Turcia, in contextul in care negocierile de aderare intre UE si Ankara sunt intr-un punct mort, transmit AFP si Reuters. ”Uniunea Europeana cauta sa se indeparteze de Turcia. Noi vom efectua…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski este asteptat sa participe la Adunarea Generala a Natiunilor Unite in septembrie si la o reuniune a Consiliul de Securitate pe tema Ucrainei, le-a declarat vineri reporterilor ambasadorul Albaniei la ONU, Ferit Hoxha, transmite Reuters.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi i-a transmis intr-o convorbire la telefon ”intreaga sa sustinere”, anunta Kremlinul intr-un comunicat luni, la doua zile dupa rebeliunea armata anulata a gruparii paramilitare ruse Wagner, relateaza AFP.”Presedintele iranian si-a exprimat inttreaga sustinere fata…