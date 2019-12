​OPINIE Cum m-am transformat dintr-un admirator al tractoarelor diesel într-un fan al mașinilor electrice ​De fiecare data când trecea câte un tractor agricol diesel pe ulițele copilariei mele alergam prin curte mai-mai sa-mi rup gâtul ca sa-l vad, sa-l ascult și sa-i miros fumul de motorina arsa. Sunt nascut în 1985, iar admirația mea pentru tractoare se întâmpla prin 1990. Pe vremea aia tractoarele erau, oricum, singurele autovehicule care treceau pe lânga casa bunicii. 20 de ani mai târziu m-am îndragostit ireversibil de automobilul electric, dupa ce am condus o Tesla, în Geneva. Este o evoluție spectaculoasa de gusturi, preferințe. În… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

