- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in urcare cu 0,9%, iar in timpul tranzactiilor a atins cel mai ridicat nivel din ianuarie 2022. Actiunile miniere au crescut cel mai mult, cu 3%, si aproape toate sectoarele si bursele majore au terminat ziua in teritoriu pozitiv. Actiunile companiilor de asigurari…

- Actiunile producatorului de motoare au crescut dupa ce CEO-ul Tufan Erginbilgic a dezvaluit marti o strategie pentru a-si imbunatati profitabilitatea, inclusiv o crestere puternica a marjelor de profit si ”preturi bazate pe valoare”, sugerand facturi de service mai mari. Dar presedintele Emirates Airline,…

- Vorbind la o zi dupa ce a plasat o comanda de 50 de miliarde de dolari pentru avioanele Boeing 777X, presedintele companiei aeriene din Dubai, Tim Clark, a declarat ca motorul A350-1000 va oferi doar un sfert din timpul dintre vizitele de intretinere, comparativ cu nevoile Emirates. El le-a spus reporterilor…

- Coreea de Nord este pregatita sa inchida pana la o duzina de ambasade, inclusiv in Spania, Hong Kong si mai multe tari din Africa, intr-o miscare care ar putea duce la inchiderea a aproape 25% din misiunile Phenian in intreaga lume, transmite Reuters, informeaza News.ro.Recenta inchidere de catre…

- Veniturile au crescut cu 5% pe parcursul perioadei raportate, pana la 15,57 miliarde de dolari, inaintea previziunii companiei privind o crestere de 4,7%. Asta in pofida scaderii volumelor cu 3,4%, cresterea in Orientul Mijlociu, Africa si Asia-Pacific fiind atenuta de o performanta ”slaba” in Europa…

- Anheuser-Busch InBev, cel mai mare producator de bere din lume, a obtinut rezultate financiare peste asteptari in trimestrul al treilea, in ciuda impactului controverselor din jurul campaniei sale online pentru Bud Light, transmite CNBC.Veniturile au crescut cu 5% pe parcursul perioadei raportate,…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a incheiat in urcare cu 0,4%, majoritatea sectoarelor fiind in teritoriu pozitiv, cresterile fiind conduse de actiunile din domeniul sanatatii. Stoxx 600 este pe cale sa scada cu 4,6% in octombrie, potrivit datelor LSEG, pe fondul castigurilor slabe ale companiilor si…

- Invazia rusa in Ucraina, inceputa in 2022, incepe sa creasca veniturile contractorilor din domeniul apararii, deoarece clienti precum guvernul SUA isi refac stocurile golite de livrarile catre Ucraina si tari din intreaga Europa se inarmeaza cu ochii pe agresiunile Moscovei, transmite Reuters, potrivit…