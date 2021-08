Operatorii de utilităţi sparg străzile într-o veselie O simpla trecere pe unul dintre bulevardele orasului din cartierul craiovean Craiovita Noua arata ca dupa bombardament. In urma cu o luna mai multe alei si trotuare de pe bulevardul Oltenia au fost sparte de furnizorii de utilitati pentru efectuarea unor lucrari. Nimeni nu stie daca a expirat perioada de efectuare a interventiilor, dar cert este ca locuitorii din zona si-au pierdut rabdarea. Oamenii spun ca sunt nevoiti sa treaca zilnic prin gropi, praf, trotuare sparte si printre borduri aruncate anapoda. „De peste o luna de zile stam asa. Iesim din bloc si dam cu picioarele in praf. Parca ziceau… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

