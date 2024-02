Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina efectueaza o manevra in orașul asediat Avdiivka pentru a retrage trupele catre unele zone cu „poziții mai avantajoase”, a declarat joi purtatorul de cuvant al Armatei, Dmitro Lihovi, relateaza Rador Radio Romania. Rusia incearca sa cucereasca orașul dupa luni de lupte grele. El a spus in…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski propune sa se acorde cetatenia ucraineana combatantilor straini si persoanelor de origine ucraineana, fara ca acestia sa fie obligati sa-si abandoneze cetatenia, o schimbare radicala a legii care interzice multinationalitatea, transmite AFP. Zelenski a dar asigurari,…

- Pregatiri in Ucraina: 'Armata rusa se pregateste sa lanseze o ofensiva de amploare in estul Ucrainei' (analiza)Forțele armate rusești se pregatesc pentru o ofensiva la scara larga si nu doar la Avdiivka, ci și in alte zone ale frontului din regiunea est-ucraineana Donețk - scrie, vineri, agentia RBC-Ucraina,…

- Avizul Curții de Conturi europene pentru finanțarea Ucrainei de catre UE cu 50 miliarde de euro conține atat de multe semnalari ale unor nereguli grave, incat poate fi interpretat ca unul negativ. Modul in care a fost conceput acest mecanism de finanțare lasa prea multe portițe pentru sifonarea banilor…

- Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, a cerut Rusiei și Ucrainei sa ia "masuri imediate pentru a dezescalada" razboiul. Despre aceasta relateaza RBC-Ucraina cu referire la serviciul de presa al Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru drepturile omului. Potrivit lui Turk, exista…

- Vladimir Putin a vizitat luni, in prima zi a anului, militari rusi raniti care sunt tratati la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca se schimba in favoarea Rusiei cursul razboiului din Ucraina, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si vrea sa puna capat razboiului,…

- Statele membre UE au aprobat acest nou pachet vineri, in marja unui summit european, insa nu a fost adoptat im mod oficial din cauza unei rezerve a Austriei, ridicata luni. We welcome today’s agreement by the to adopt a new package of sanctions against Russia. The new sanctions include these key elements:…

- Cu Zelenski in SUA, rușii avanseaza pe front in Ucraina pe o vreme crancena: Putin a pus in mișcare infanteriaRușii continua sa avanseze in jurul Avdiivka, regiunea Donețk.Potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), forțele armate rusești au continuat ieri operațiunile ofensive langa Avdiivka…