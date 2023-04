Stiri pe aceeasi tema

- In data de 18 aprilie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.502 persoane, cu 282 autoturisme. Din cele 1.502 persoane 1.102 sunt cetațeni ucraineni. In data de 18 aprilie 2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu…

- In data de 17 aprilie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 880 persoane, cu 182 autoturisme. Din cele 880 persoane 701 sunt cetațeni ucraineni. In data de 17 aprilie 2023, in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 47.572 de traversari. De asemenea, un numar mai mare a fost consemnat pe sensul de ieșire din Republica Moldova – 24.715 de traversari persoane, transmite Noi.md cu referire la Știri.md. Mai multe traversari au…

- Polițiștii de frontiera de la Nadlac au descoperit ascunși intr-un TIR 70 de cetațeni straini care intenționau sa ajunga in țari din Vestul Europei. Potrivit Poliției de frontiera, joi, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din…

- In data de 22 martie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.378 persoane, cu 315 autoturisme. Din cele 1.378 persoane, 827 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au depistat, in Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, doi cetateni sirieni care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, din Republica Bulgaria, ascunsi in remorca unui autocamion., transmite Garda de Coasta. In data de 19.03.2022,…

- In data de 13 martie 2023, in intervalul orar 00.00-23.59, au intrat in Romania, prin Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmației, 1.218 persoane, cu 179 autoturisme. Din cele 1.218 persoane, 838 sunt cetațeni ucraineni. In același interval orar, prin Punctul de Trecere a Frontierei Feroviar Valea…

- 44 de cetateni din diverse state au fost depistați, cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in trei mijloace de transport, transmite Poliția de Frontiera printr-un comunicat de presa. „La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, judetul Arad, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor…