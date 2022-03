Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Antifrauda Fiscala (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF), impreuna cu Inspecția Muncii (IM), desfașoara Acțiunea de control Cronos pentru prevenirea și combaterea sustragerii de la declararea și fiscalizarea muncii, in scopul asigurarii, tuturor angajaților…

- Protejarea drepturilor angajatilor din Romania este prioritatea actiunii comune de control a Inspectiei Muncii si a Directiei Generale Antifrauda Fiscala.Directia Generala Antifrauda Fiscala DGAF din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF , impreuna cu Inspectia Muncii IM , desfasoara…

- ANSVSA anunța ca a identificat salmonella in fecalele de la o ferma de gaini. Inspectorii au decis sa retraga de pe piața ouale de la firma SC Bocanii SRL din Hunedoara, care avea distribuite oua in trei județe: Hunedoara, Gorj și Caraș-Severin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Contribuabilii trebuie sa se aștepte la verificari tematice pe zona muncii, a anunțat șefa ANAF, Mirela Calugareanu. Incepand din martie 2022, companiile ar trebui sa se aștepte la controale comune ale inspectorilor antifrauda și inspectorilor muncii pentru combaterea muncii subdeclarate și nedeclarate,…

- Șefa ANAF anunța controale comune cu inspectorii de munca pentru combaterea muncii la negru și la gri. Cand vor incepe Contribuabilii trebuie sa se aștepte la verificari tematice pe zona muncii, a anunțat șefa ANAF, Mirela Calugareanu. Acestea vor fi realizate impreuna cu Inspecția Muncii din a doua…

- Polițiștii rutieri din Vrancea au desfașurat, in perioada 5-6 februarie a.c., o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere, in special a celor produse ca urmare a conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice sau drogurilor. Acțiunea a avut drept scop educatia…

- Inspectorii antifrauda din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) au estimat un prejudiciu de 40.694.434,00 lei reprezentand TVA de plata in sarcina a 14 socieați din Bulgaria. In perioada 01.02.2020-30.11.2020, acestea s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale prin simularea achiziționarii…

- Inspectorii antifraudã din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscalã (ANAF) au estimat un prejudiciu în sumã de 40.694.434,00 lei reprezentând TVA de platã în sarcina a 14 firme din Bulgaria, a transmis marți autoritatea de control fiscal. În…