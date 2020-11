Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul adjunct al al-Qaeda a fost ucis in Iran, in luna august, de agenți israelieni, la ordinul Statelor Unite, au declarat surse din domeniul securitații, citate de New York Times și Guardian. Abdullah Ahmed Abdullah, care folosea numele de razboinic Abu Muhammad al-Masri, a fost impușcat de…

- Vaccinul tradițional impotriva tuberculozei, cunoscutul BCG, dezvoltat in 1921, este testat in aceste zile de cercetatorii britanici, pentru a vedea daca poate salva vieți in lupta cu COVID-19, relateaza BBC, citata de Hotnews.ro.Vaccinul a fost proiectat pentru a proteja impotriva tuberculozei, dar…

- Actualizarea anuala a Indicelui de risc politic de la Coface, publicata in Barometrul Coface Q3, evidențiaza o dubla tendința: pe de o parte, o scadere a riscului de conflict la nivel global, pe de alta parte, o creștere a riscului politic și fragilitații sociale. Aceasta din urma este exacerbata in…

- Statele Unite comemoreaza vineri atentatele de la 11 septembrie 2001, soldate cu aproape 3.000 de morti, prin evenimente restranse din cauza epidemiei de coronavirus, relateaza dpa si Reuters. Foto: (c) Jonathan Ernst / REUTERS Presedintele Donald Trump urma sa marcheze data la Shanksville in statul…

- MOSCOVA, 1 sept – Sputnik, Sofia Melniciuk. “Extremiștii continua sa detoneze bombe, sa atace populația civila și sa instige la violențe”, avertiza Barack Obama, anunțand incetarea operațiunii militare in Irak. Coaliția și-a indeplinit misiunea in țara și urma sa revina acasa. De atunci au trecut…

- Washingtonul a trimis o scrisoare celor 15 membri ai Consiliului de Securitate al ONU, acuzand Iranul ca nu respecta acordul nuclear. In teorie, aceasta scrisoare lanseaza un proces de 30 de zile care ar putea conduce la reintroducerea sanctiunilor, chiar daca puteri majore, cum este Rusia, resping…