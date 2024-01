Operațiune DGA: Ofițer de poliție judiciară susținător al grupării interlope „Mîrza” Un ofițer de poliție judiciara din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau se afla in centrul unui scandal de proporții, fiind reținut in urma unei operațiuni desfașurate de Direcția Generala Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Bacau. Acțiunea vizeaza susținerea acordata membrilor Gruparii „Mirza” din municipiul Onești, iar ofițerul este cercetat pentru favorizarea faptuitorului și fals intelectual. Potrivit informațiilor, patru persoane, inclusiv ofițerul de poliție judiciara, au fost reținute și plasate in arest preventiv pentru o perioada de 30 de zile. Operațiunea a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

