- Oficialii de la Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) lucreaza din greu sa curete si sa numere bancnotele care au fost murdarite si deteriorate de inundatiile care au devastat vestul Germaniei la mijlocul lunii iulie, transmite DPA. "Procesarea acestor bancnote trebuie facuta cat mai rapid…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a semnat un proiect de lege privind reconstructia in capitala Varsovia a doua palate in stil baroc distruse de fortele germane in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza dpa. Palatele Bruehl si Saski au fost distruse de fortele armate ale Germaniei…

- Caii ferate, un pod și o parcare au fost avariate in urma inundațiilor puternice din Stolberg. Peste 150 de persoane au murit, iar alte 1 000 au disparut dupa ce inundațiile au lovit parți din vestul Germaniei. Alți zeci de mii de oameni au ramas fara electricitate, iar unii au fost…

- Ploile torențiale au facut ravagii in sudul Belgiei. Autoritațile au anunțat pana acum 6 morți din cauza viiturilor puternice.Zeci de localitați și drumuri au fost complet acoperite de ape, iar traficul feroviar a fost inchis.De cateva zile, viiturile puternice inunda orașe și sate intregi din vestul…

