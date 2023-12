Operațiune de control la lacul Costești Pe traseul, care leaga localitațile Pojoreni și Costești din raionul Ialoveni, a avut loc recent o intervenție a autoritaților in domeniul controlului resurselor cinegetice și piscicole. Reprezentanții Direcției de Control a Resurselor Cinegetice și Piscicole și cei ai Direcției Juridice a Inspectoratului pentru Protecția Mediului au oprit pentru verificare un vehicul de marca Mercedes care tra Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati sa intervina in aceasta seara in zona reprezentantei auto Mercedes de pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Din primele informatii mai multe deseuri ar fi fost cuprinse de flacari.…

- Un grup de inspectori de mediu din cadrul aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au desfașurat acțiuni de control privind combaterea braconajului, protejarea faunei salbatice și asigurarea respectarii normelor de vinatoare. Prima echipa de 5 vinatori, care a fost inspectata…

- Seara trecuta, in jurul orei 23:00, in timpul unei misiuni de patrulare in gara orasului Mangalia, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta au observat pe o banca trei barbati, care erau intr o stare euforica evidenta. Acest fapt i a determinat pe oamenii legii sa i legitimeze.In…

- Reprezentanți ai Desparțamantului ASTRA Bacau, profesorii Ioachim Damoc – președinte și Mitica Pricopie – președinte de onoare, dar și vicepreședintele Ionel Balan au participat la constituirea Asociațiunii ASTRA „George Bacovia” in localitatea Costești, raionul Ialoveni, cu o populație de peste 12.000…

- Doua echipe din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Brașov și Salvamont Rașnov i-au cautat pe cei opt rataciți. Autoritațile au fost alertate chiar de turiști, care au transmis ca sunt epuizați fizic și nu mai au rezerve de apa și de hrana. Misiunea a fost una dificila, deoarece cautarile s-au…

- Pe 24 septembrie, Inspectorii de mediu din Direcția Control Resurse Cinegetice și Piscicole din cadrul aparatului central al Inspectoratului pentru Protecția Mediului au documentate un act de braconaj care include omorul a trei turturele (Streptopelia turtur) și un vinturel de seara (Falco vespertinus).…

- Astazi, prim-ministrul Dorin Recean va desfașura o vizata de lucru in raionul Ialoveni va incepe in satul Ulmu, la Gimnaziul „Mihai Eminescu”, reparat și termoizolat in cadrul programului Satul European. Ulterior, premierul Dorin Recean va merge la o cooperativa de struguri de masa din Costești care…

- Accident grav pe Drumul European 581, județul Vaslui. Inca o persoana implicata in accidentul produs, vineri noaptea, pe DE 581, in zona Crasna, a decedat, in total fiind inregistrate doua persoane decedat si patru ranite, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. …