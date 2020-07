Operațiune de AMPLOARE: ZECI de descinderi, în Harghita, la evazioniștii fiscali Operațiune de amploare, in aceasta dimineața. Luptatorii de la trupele speciale ale Poliției Romane au descins in zeci de locații, la evzaioniști fiscali. Politistii au facut 34 de perchezitii in judetul Harghita intr-un dosar de evaziune fiscala cu prejudiciu estimat de 15 milioane de lei. un grup de persoane ar fi inlesnit crearea unui circuit de peste 20 de societati comerciale, in cadrul caruia nu s-ar fi confirmat operatiunile de livrare efectuate aparent de catre partenerii acestora sau de furnizorii initiali, cu scopul deducerii de TVA, conform News.ro. Citește și: Nebunie… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

