- Operațiune de amploare a polițiștilor din Alba, miercuri. 15 persoane au fost aduse la audieri la sediul IPJ (alte 3 nefiind gasite deocamdata) in urma unor percheziții de amploare derulate in cursul dimineții. Persoanele respective sunt banuite ca ar fi comandat, prin internet, bunuri in valoare de…

- Doua vaduve ale unor militanti islamisti filipinezi ar putea fi autoarele dublului atentat sinucigas in care au murit 14 persoane, luni, in orasul filipinez Jolo din provincia sudica Sulu, transmit dpa si Reuters, citand responsabili militari.In cele doua explozii, produse la interval de o…

- Alianta condusa de Statele Unite care lupta impotriva militantilor gruparii Stat Islamic in Irak a predat duminica armatei irakiene un sit militar, au declarat oficiali militari ai ambelor parti, informeaza dpa. "Fortele aliantei internationale au predat astazi trupelor irakiene situl nr. 8 la Tabara…

- CERCETAȚI PENTRU CONSTITUIREA DE GRUP INFRACȚIONAL ORGANIZAT, TRAFIC ȘI CONSUM ILICIT DE DROGURI DE MARE RISC Politistii de combatere a criminalitatii organizate, sprijiniți de cei ai Biroului de Poliție Autostrazi – Autostrada A1, si procurorii D.I.I.C.O.T. din Vrancea au prins in flagrant delict…

- Armata nord-coreeana a amenintat sa-si reinstaleze trupele in zonele de frontiera cu Sudul care au fost demilitarizate anterior in virtutea unor acorduri intercoreene, potrivit unui comunicat oficial dat publicitatii marti, noteaza DPA, citata de Agerpres.In acest sens, Coreea de Nord a distrus marti…

- O grupare infracționala, specializata in furturi și jafuri, savirșite pe teritoriul raioanelor Hincești, Cimișlia, Criuleni și Ialoveni a fost destructurata de polițiști. Pentru anihilarea gruparii au fost implicați zeci de polițiști, fiind derulata o ampla operațiune pentru documentarea acțiunilor…

- Într-un aparent dezacord cu Donald Trump, secretarul american al Apararii a afirmat miercuri ca se opune ideii de a trimite Armata în marile orașe din Statele Unite pentru a controla vasta mișcare de protest împotriva rasismului și a brutalitaților poliției, scrie AFP.Aceste…

- Peste 140 de politisti, comisari de mediu si jandarmi din Giurgiu verifica, miercuri dimineata, mai multe societati cu puncte de lucru in orasul Bolintin Vale si comunele limitrofe, care au ca obiect de activitate colectarea si valorificarea materialelor reciclabile.Actiunea se desfasoara…