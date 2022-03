Operațiune a Salvamont Alba, în cazul a două persoane care au rămas înzăpezite într-o zonă montană Cu putin timp in urma, salvamontistii din Sureanu au fost alertati sa intervina pentru salvarea a doua, persoane o femeie si un barbat, din Baia Mare, a caror autoturism s-a inzapezit in zona montana. Acestea se indreptau catre barajul Oasa, au pierdut semnalul GSM, nu au reusit sa transmita unde se afla si ce ruta au folosit (respectiv, daca au urcat prin municipiul Sebeș sau prin orasul Cugir). Salvatorii montani au o arie foarte mare de acoperit pentru a cauta persoanele in cauza, care au reușit totuși sa comunice faptul ca au parcurs traseul urmand instrucțiunile GPS-ului, au transmis reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

