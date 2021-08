Stiri pe aceeasi tema

- Regizorii Silviu Purcarete, Alexandru Dabija, Eugen Jebeleanu, alaturi de institutii culturale de prestigiu - Opera Nationala Romana din Timisoara, Teatrul National „Vasile Alecsandri“ din Iasi, Teatru Mic, Teatrul Dramatic „Fani Tardini" Galati, Teatrul National „Radu Stanca” - sunt prezente in programul…

- Regizorii Silviu Purcarete, Alexandru Dabija si Eugen Jebeleanu, Opera Nationala Romana din Timisoara, Teatrul Mic, Teatrul National din Iasi si Teatrul Dramatic din Galati se numara printre participantii la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS), care incepe vineri, informeaza organizatorii…

- Spectatorii care s-au vaccinat impotriva COVID-19 si vor participa la Festivalul International de Teatru de la Sibiu (FITS) vor primi bratari speciale pentru a le inlesni accesul, a anunațat joi directorul general al Teatrului National „Radu Stanca”, Constantin Chiriac. Potrivit acestuia, artistii si…

- Proiectul „People Power Partnership” (PPP), in cadrul caruia Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este partener, include și un spectacol ceva fi prezentat in premiera la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, spectacolul fiind rezultatul colaborarii dintre dansatori din Germania, Romania, și…

- Charlotte Rampling și Sonia Wieder-Atherton se vor întâlni cu publicul din România joi, 26 august, la ora 19:00, în Sala Mare a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu. O producție Franța - Marea Britanie, „Shakespeare…

- Spectacolul "Povestea printesei deocheate", regizat de Silviu Purcarete, care a obtinut trei premii UNITER, este invitat sa deschida Jocurile Culturale Olimpice din 2022, de la Tokyo (Japonia), a anuntat vineri, in timpul unei conferinte de presa, directorul Teatrului National "Radu Stanca" de la…

- Spectacolul ''Povestea printesei deocheate'', regizat de Silviu Purcarete, care a obtinut trei premii UNITER, este invitat sa deschida Jocurile Culturale Olimpice din 2022, de la Tokyo (Japonia), a anuntat vineri, in timpul unei conferinte de presa, directorul Teatrului National "Radu…

- Spectacolul ''Aici'', prezentat in premiera sambata pe scena Teatrului National ''Radu Stanca'', va mai putea fi vizionat in 29 august, in cadrul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), informeaza un comunicat de presa transmis, luni, AGERPRES. "Beneficiarii…