Opera si Filarmonica Brasov reiau concertele. Accesul in Piata Sfantul Ioan: primul venit, primul asezat, in limita locurilor disponibile! Opera Brașov reia in saptamana aceasta stagiunea, dar in aer liber. Artiștii instituției vor avea 2 locuri in care vor canta: curtea Operei, din strada Bisericii Romane, unde pot fi amenajate 40 de locuri și Piața Sfantul Ioan, cu un spațiu mai generos. ...