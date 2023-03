OpenAI dezvăluie GPT-4, care poate trece examenul de barou şi poate lucra cu imagini Asa cum ne asteptam OpenAI a dezvaluit noua versiune de sistem din spatele lui Chat-GPT, care face chatbot-ul mult mai destept. E vorba despre GPT-4, un AI multimodal, care poate trece examenul de Barou si lucra cu imagini. Noul model de AI poate recunoaste text si imagini acum si e deja disponibil clientilor serviciilor cu plata de la OpenAI (ChatGPT Plus). Pretul este de 0.03 dolari per mia de tokenuri prompt (750 de cuvinte) si 0.06 dolari pentru mia de tokenuri completion (750 de cuvinte). Token-urile inseamna text pur: cuvantul „fantastic” poate fi spart in tokenurile „fan”, „tas” si „tic”.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

