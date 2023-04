Stiri pe aceeasi tema

- OpenAI, compania din spatele chatbotului ChatGPT, a incheiat o vanzare de actiuni de peste 300 de milioane de dolari, intr-o runda de finantare care a evaluat-o intre 27 si 29 de miliarde de dolari, a relatat vineri TechCrunch, potrivit news.ro.Firme de capital de risc, printre care Tiger Global,…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din cele 6 județe ale regiunii de dezvoltare Nord-Vest vor putea obține fonduri noi ajutoare, de cate 20.000-1,5 milioane euro pe proiect, prin 4 finanțari care totalizeaza 93 de milioane de euro, din fonduri europene și de la bugetul de stat, in cadrul…

- Președintele american Joe Biden a anunțat noi finanțari pentru a sprijini democrațiile din intreaga lume, in contextul in care administrația sa a facut puține progrese in promovarea drepturilor omului și a democrației ca obiectiv al politicii sale externe, potrivit Reuters.

- La cateva zile distanța de cand a caștigat 2 miliarde de dolari, un barbat din California nu a mai stat pe ganduri, așa ca și-a achiziționat o casa in Hollywood Hills, in valoare de 25 de milioane de dolari.

- Apple a amanat aprobarea unei actualizari a unei aplicatii de email cu instrumente bazate pe inteligenta artificiala, din cauza temerilor ca ar putea genera continut inadecvat pentru copii, a scris joi Wall Street Journal, citand comunicarile dintre producatorul de iPhone si dezvoltatorul de aplicatii,…

- Cei mai mari 50 de donatori americani au dat pentru acte de caritate in 2022 14,1 miliarde de dolari catre fundații, universitați, spitale și alte entitați, cu 60% sub nivelul ajustat cu inflația de 35,6 miliarde de dolari, din 2021, scrie The Conversation , care citeaza datele Chronicle of Philantropy.…

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Seful Google Search a avertizat impotriva capcanelor inteligentei artificiale din chatbot-uri, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, a informat agenția Reuters, preluata de news.ro.„Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…