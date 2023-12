Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ecologiei din Azerbaidjan, Muhtar Babaiev, a anunțat, sambata, ca țara sa se pregatește sa gazduiasca cea de-a 29-a conferința a ONU privind schimbarile climatice (COP29), in anul 2024. Aceasta decizie vine ca urmare a unui consens general obținut la COP28, eveniment ce are loc in Dubai.

- Cea de-a 28-a sesiune a Conferinței parților la Convenția-cadru a ONU privind schimbarile climatice (COP28) a fost gazduita la Dubai, Emiratele Arabe Unite. O delegație a Companiei Petroliere de Stat a Republicii Azerbaidjan (SOCAR) a participat la conferința dedicata anunțarii „Cartei de decarbonizare…

- de Daniel Apostol Cu privirea indreptata catre orizonturile Marii Negre și asumandu-și toate obiectivele comunitare de tranziție energetica, Romania trebuie sa deschida un capitol nou al dezvoltarii sale economice. Europa este in cautarea soluțiilor pentru o tranziție durabila și securitate energetica,…

- Creșterea temperaturii și un muson prelungit in Bangladesh, din cauza schimbarilor climatice, au oferit condiții ideale de reproducere pentru țanțarul care raspandește febra Dengue, au spus experții. Aceasta țara se confrunta acum cu cel mai grav focar avut vreodata, transmite Reuters.

- „Va trebui sa reducem in fiecare an emisiile cum am facut-o in timpul pandemiei, aceasta e provocarea”, a explicat, pentru Libertatea, Ed Gillespie, antreprenor de mediu și membru in consiliul de administrație al Greenpeace Marea Britanie. Ed Gillespie a vorbit pentru publicul Libertatea și despre consecințele…

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica (ANRE) a finalizat procesul juridic de desemnare provizorie a SRL „Vestmoldtransgaz” in calitate de operator al sistemului de transport (OST) al gazelor naturale pe intreg teritoriul Republicii Moldova. Incepand cu marți, 19 septembrie, ora 00.00,…

- Puterile și elitele globale au ințeles de mult timp ca nu pot asigura calitate și prosperitate pentru mase. Prin urmare, ideea unui mult laudat consumism accesibil a fost transferata parșiv spre un plan netestat: tranziția energetica. Tranziția la energia regenerabila este cheia pentru a asigura supraviețuirea…

- Prețul petrolului Brent a depașit 90 de dolari pe baril pentru prima data in 2023, dupa ce Arabia Saudita și Rusia au scazut producția. Aceasta mișcare risca sa tensioneze relațiile dintre Washington și Riad, pe fondul cererii globale de petrol, care a atins niveluri record.