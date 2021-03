Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2019 in 13 state membre ale Uniunii Europene functionau un numar total de 106 reactoare nucleare, care in acel an au produs 765.337 GWh de energie electrica, adica aproximativ 26% din productia totala de energie electrica din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cel mai mare…

- Astazi, 18 februarie 2021, la Casa de Cultura ”Ion Sangerean” a avut loc prezentarea, in cadul unei conferințe, a proiectului prin care, mai multe instituții din orașul Ocna Mureș vor putea beneficia in viitor de alimentare cu energie obtinuta din surse sustenabile. Proiectul intitulat: ”Realizarea…

- Consumul final de energie electrica s-a redus cu 4% in primele 11 luni ale anului trecut, iar exportul a fost in creștere, arata datele Institutul Național de Statistica. Producția de termocentrale s-a redus cu 15%, cea din hidrocentrale cu 3,8%, iar cea din centralele nuclearo-electrice a crescut cu…

- In perioada 1 ianuarie - 30 noiembrie 2020, resursele de energie primara au scazut cu 11,3%, iar cele de energie electrica au scazut cu 1,7%, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Principalele resurse de energie primara in perioada ianuarie-noiembrie 2020 au totalizat 28,47 milioane tone echivalent…

- Productia industriala a fost mai mica cu 10,2% ca serie bruta si cu 10,5% ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in primele 11 luni din 2020, fata de perioada similara din 2019, arata datele publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…

- ”In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2020, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2019, productia industriala (serie bruta) a fost mai mica cu 10,2%, din cauza scaderilor inregistrate de cele trei sectoare industriale: industria prelucratoare (-11,3%), industria extractiva (-10,5%) si productia…

- Peste 60% din productia totala de electricitate a tarii provine din surse regenerabile luni dimineata, in special hidro si eolian, potrivit situatiei privind starea sistemului energetic national, prezentata in timp real pe site-ul Transelectrica. Astfel, la ora 11:15, energia produsa in…

- Productia industriala a Romaniei a coborat cu 11%, la zece luni. Industria prelucratoare și cea extractiva au consemnat cele mai mari scaderi Productia industriala (serie bruta) a Romaniei a coborat, in primele zece luni ale anului, cu 11%, fata de aceeasi perioada din 2019, respectiv cu 11,5% ca serie…