Stiri pe aceeasi tema

- ”Cred ca esecul opririi raspandirii virusului, pentru ca nu a avut loc o coordonare international suficienta (...), trebuie sa faca tarile sa inteleaga ca trebuie sa-si schimbe calea”, a declarat Guterres pentru AFP, inaintea deschiderii Adunarii Generale a ONU, la 21 septembrie. ”Ele (statele) trebuie…

- Divortul agitat al Marii Britanii de UE a intrat luni intr-o npua faza de turbulente, dupa ce Londra a anuntat ca tratatul ar putea fi pus cel putin partial in discutie, in cazul in care nu se ajunge la un acord de liber-schimb pana la jumatatea lui octombrie. JOHNSON CONSIDERA ”CONTRADICTORIU” ACORDUL…

- Regatul Unit spera sa incheie in curand un acord comercial cu Japonia, a anuntat luni un purtator de cuvant al premierului britanic Boris Johnson, inaintea unei vizite oficiale, prevazuta de miercuri pana vineri, la Londra, a ministrului japonez de Externe Toshimitsu Motegi, relateaza Reuters, potrivit…

- Consumul excesiv de alcool, expunerea la aer poluat și traumatismele craniene sunt factori de risc pentru dezvoltarea demenței, arata un studiu care afirma ca pâna la 40% din cazurile de demența la nivel mondial ar putea fi întârziate sau prevenite prin schimbarea stilului de viața,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca cei care se opun vaccinarii, asa-numitii anti-vaxxeri, sunt nebuni si ca toata lumea ar trebui sa-si faca vaccinul antigripal pentru a se impiedica situatia in care serviciile medicale sa fie coplesite pe timpul iernii in cazul aparitiei unor noi…

- CHIȘINAU, 14 iul – Sputnik. Intr-un comunicat al Departamentului de Stat se arata ca miniștrii de Externe ai Rusiei și SUA au avut o discuție telefonica in care au fost abordate mai multe probleme. Mike Pompeo și Serghei Lavrov au discutat despre o reuniune a intre liderilor celor cinci tari…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Dupa lovitura dura data companiilor aeriene de Covid-19, traficul aerian a fost reluat lent in Europa odata cu redeschiderea frontierelor, dar mii de locuri de munca sunt in continuare in pericol, informeaza AFP. Potrivit Asociatiei Internationale de Transportat Aerian (IATA), din motive ce tin de restrictiile…