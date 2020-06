Secretarul general al ONU Antonio Guterres s-a exprimat joi in favoarea unei "reinventari" a lumii afectate de pandemia COVID-19 care sa aiba mai mult multilateralism, in speranta organizarii unui summit cu participarea celor cinci membri permanenti ai Consiliului de Securitate in septembrie, care sa atenueze actualele disensiuni, transmit AFP si dpa. "Sper in continuare ca un summit P5 va fi posibil inaintea Adunarii Generale a ONU", a declarat presei Antonio Guterres in ajunul celei de-a 75-a aniversari a adoptarii, in iunie 1945, a Cartei Natiunilor Unite. "Diplomatia inseamna contacte, prezenta.…