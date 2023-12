ONU, reuniune de urgență solicitată de Moscova: rușii acuză Ucraina de 'terorism deliberat' Rusia a acuzat Ucraina sambata la ONU, in cursul unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate solicitata de Moscova, ca a comis un act de "terorism deliberat" si ca a folosit bombe cu dispersie in orasul rus Belgorod, noteaza AFP, citat de Agerpres. Rusia a promis ca va raspunde acestei lovituri atribuite armatei ucrainene si care a facut 21 de morti si peste 100 de raniti la Belgorod, cea mai mortala pentru civilii din Rusia de la inceputul conflictului in februarie 2022. Este "un atac orb si deliberat impotriva unei tinte civile", a spus ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

