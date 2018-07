Operatiunea de salvare in care un remorcher italian a preluat peste 100 de migranti si i-a returnat in Libia, la inceputul acestei saptamani, ar putea fi o incalcare a dreptului international, a anuntat marti Organizatia Natiunilor Unite, transmite Reuters.



Potrivit organizatiei umanitare spaniole Proactiva Open Arms, remorcherul italian Asso-28 a salvat luni 108 migranti din apele internationale si i-a dus in tara de plecare, Libia.



Acesta ar constitui o incalcare a dreptului international, conform caruia migrantii salvati in apele internationale nu pot fi returnati intr-un…