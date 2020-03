Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20.000 de migranti au murit in Marea Mediterana de cand a izbucnit valul migrator in regiune in 2014, a anuntat vineri, la Geneva, Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), potrivit DPA, potrivit Agerpres.Cel mai recent naufragiu in masa a avut loc la inceputul lui februarie,…

- Nave ale mai multor ONG-uri care patruleaza pe Mediterana in apropierea Libiei pentru a salva migranti ce incearca sa ajunga in Europa au recuperat miercuri in total 395 de migranti, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.Nava 'Ocean Viking', apartinand ONG-urilor Medici fara Frontiere si…

- Senatul italian a votat trimiterea în judecata a lui Matteo Salvini, acuzat de sechestrare de persoane pentru ca a blocat o nava de migranți în largul Siciliei, când era ministru de Interne, scrie AFP.În intervenția sa dinaintea votului, Salvini a "revendicat cu…

- Misiunea navala a Uniunii Europene pentru aplicarea embargoului ONU privind armele impotriva Libiei poate evita rutele cu migranti din Marea Mediterana, a declarat seful diplomatiei europene, Josep Borrell, intr-un interviu aparut marti in cotidianul german Die Welt, potrivit DPA. Uniunea…

- Doua nave ale unor organizatii umanitare care au salvat in ultimele zile din Marea Mediterana 484 de migranti asteptau luni permisiunea de a-i debarca in Italia sau in Malta, relateaza dpa. Vasul Ocean Viking al SOS Mediterranee a luat la bord, dupa cinci operatiuni de salvare, incepand…

- "Vasul lor era pe cale sa se dezumfle si nu indraznesc sa-mi imaginez ce s-ar fi petrecut daca nu i-am fi gasit atat de rapid", a relatat pentru AFP Frederic Penard, director pentru operatiuni din cadrul SOS Mediterana.Echipajul Ocean Viking a primit o alerta in jurul orei locale 01:00…

- Circa 200 de migranți care traversau marea spre Europa au fost salvați de paza de coasta spaniola. Paza de coasta spaniola a salvat de Craciun circa 200 de migranti – barbati, femei si copii – care au incercat sa traverseze marea spre Europa dinspre continentul african, pe ambarcatiuni precare, a anuntat…

- Muntenegru va desfasura trupe la granitele sale, in raspuns la cresterea numarului de migranti care trec prin aceasta tara, pe o noua ruta balcanica spre Uniunea Europeana, relateaza Reuters, anunța AGERPRES.Aproximativ 8.000 de migranti din Orientul Mijlociu si Africa de Nord au tranzitat…