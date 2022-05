Stiri pe aceeasi tema

- Numarul civililor ucisi in Ucraina de la inceputul razboiului este ”cu mii mai mare” decat cifrele oficiale, a declarat Inaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului in Ucraina, Matilda Bogner, potrivit The Guardian.

- 152 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 58 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 2 897 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sint asociate cu contact in afara țarii, cite doua din Ucraina (doi refugiați), Italia și unul din Romania.…

- 185 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 72 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 2 379 de teste. Din numarul total de cazuri cinci sint asociate cu contact in afara țarii: trei din Ucraina (inclusiv trei refugiați), cite unul din Romania…

- 315 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 138 in regiunea transnistreana, dupa efectuarea a 4 264 de teste. Din numarul total de cazuri șapte sunt asociate cu contact in afara țarii, patru din Ucraina (patru refugiați), cite unul din SUA, Franța și…

- CIFRELE macelului din Ucraina: Peste 11.000 de soldați ruși au fost uciși pana acum. „Le este frica și cauta sa dezerteze” CIFRELE macelului din Ucraina: Peste 11.000 de soldați ruși au fost uciși pana acum. „Le este frica și cauta sa dezerteze” Armata ucraineana a anuntat ca peste 11.000 de soldati…

- Alte 568 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 247 in regiunea transnistreana. Din numarul total 29 sunt asociate cu contact in afara țarii: 26-Ucraina (inclusiv 26 refugiați), 1-Romania, 1-Danemarca, 1-Marea Britanie.

- Alte 570 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 52 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri 27 sunt asociate cu contact in afara țarii: 24 - Ucraina (inclusiv 21 refugiați), 1 - Bulgaria, 1 - Italia, 1 - Turcia.

- Alte 668 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate in Republica Moldova, dintre care 119 in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri noua sunt asociate cu contact in afara țarii: Ucraina, Germania, Italia, Danemarca, Marea Britanie, Romania.