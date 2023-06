Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ucrainene au inchis, duminica, plajele din Odesa, deoarece calitatea inrautatita a apei – cauzata in parte de prabusirea barajului Nova Kahovka – reprezinta o „amenintare reala” pentru locuitorii din zona. „Plajele din Odesa au fost declarate improprii pentru inot din cauza unei agravari…

- Autoritatile din regiunea sudica ucraineana Odesa au inchis toate plajele, deoarece calitatea inrautatita a apei Marii Negre – cauzata in parte de prabusirea barajului Nova Kahovka – reprezinta o „amenintare reala” pentru oameni. „Plajele din Odesa au fost declarate improprii pentru inot din cauza unei…

- Spargerea barajului de la Nova Kahovka, din sudul Ucrainei, va avea un impact asupra securitații alimentare mondiale, avertizeaza Martin Griffiths, responsabil ONU pentru ajutor umanitar, care vorbește despre probleme in alimentarea cu apa potabila a unor zone și majorarea prețurilor

- Distrugerea barajului de la Nova Kahovka va afecta intreg sistemul ecologic al Marii Negre. Despre aceasta a declarat expertul in probleme de mediu, Vladimir Garaba, in cadrul emisiunii „Impact Global”, de la TVR Moldova, transmite Noi.md „Suntem martorii unui dezastru ecologic foarte mari. Marea Neagra…

- Inundațiile provocate de distrugerea barajului de la Nova Kahovka au transformat coasta Marii Negre din dreptul Odesei, unde se varsa raul Nipru, intr-o „groapa de gunoi și un cimitir de animale”, a anunțat ministerul ucrainean de Interne, scrie CNN.

- Este puțin probabil ca poluarea sa ajunga in Marea Neagra in scurt timp sau in cantitați semnificative, spune Tanczos Barna, dupa ce in spațiul public privind propagarea unei unde de poluare pe cursul raului Nipru. Ministrul Mediului a discutat la telefon cu omologul sau ucrainean, Ruslan Strilets,…

- Cotatia graului a crescut marti dupa escaladarea luptelor dintre Rusia si Ucraina, inclusiv prin distrugerea barajului hidroelectric de la Nova Kahovka, in sudul Ucrainei, si avarierea unei conducte care transporta amoniac, pe care Rusia o considera cruciala in discutiile pentru continuarea livrarilor…

