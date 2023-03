Secretarul general al ONU Antonio Guterres deplange faptul ca ”egalitatea” intre femei si barbati in lume este un obiectiv tot mai indepartat, care ar fi de atins in cel mai bun caz ”in 300 de ani”, relateaza AFP. ”Egalitatea intre sexe se indeparteaza tot mai mult. In ritmul actual, (Organizatia) ONU a Femeilor (UN Woman) o stabileste in 300 de ani”, a denuntat luni Antonio Guterres, intr-un discurs in deschiderea a doua saptamani de dezbateri, la New York, ale Comisiei Conditiei Femeii (CSW), inaintea Zilei Internationale Femeii, la 8 martie. Seful ONU a estimat, in amfiteatrul Adunarii Generale,…