ONU: Consiliul de Securitate a condamnat ferm atacurile din Burkina Faso

- Atacatorii neidentificați au ucis 15 persoane care s-au adunat la botez intr-un sat din nordul Burkina Faso marți seara, a declarat guvernul miercuri. Atacul a avut loc in Adjarara, la aproximativ 7 km de orașul Tin-Akoff din provincia Oudalan, foarte aproape de granița cu Mali, potrivit unei declarații…

- Franta a propus marti o rezolutie Consiliului de Securitate al ONU, in coordonare cu Egiptul si Iordania, care solicita incetarea focului in conflictul dintre Israel si Gaza, asumandu-si riscul de a irita Statele Unite, noteaza AFP. In timpul unei intalniri intre presedintele francez, Emmanuel Macron,…

- Situatia conflictului reaprins intre Israel și palestinieni a fost discutata duminica in Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, care s-a reunit pentru a treia oara intr-o saptamana, fara sa ajunga insa la o concluzie. Nu au lipsit, in schimb, atacurile intre reprezentantii Israelului si Palestinei.

- ''Hamas a ales sa accelereze tensiunile, folosite ca pretext, pentru a incepe acest razboi'' cu Israelul, a declarat diplomatul israelian, citand o ''manipulare palestiniana''.Nu exista ''nicio justificare pentru tirul de rachete impotriva civililor'', a subliniat el. Palestinienii ''folosesc scuturi…

- Israelul a cerut joi Consiliului de Securitate si secretarului general al ONU, Antonio Guterres, "sa condamne fara echivoc atacurile la intamplare" venite dinspre Gaza, intr-o scrisoare publicata la o zi dupa ce palestinienii au solicitat la randul lor printr-o scrisoare incetarea atacurilor israeliene,…

- Consiliul de Securitate al ONU, care s-a reunit miercuri de urgenta pe tema conflictului israeliano-palestinain, nu a ajuns la o inelegere asupra unei declaratii, din cauza unei opozitii insistente a Statelor Unite, cel mai important sustinator al Israelului, declara diplomati pentru AFP.

- Trei jurnalisti europeni (doi spanioli si un irlandez) au fost asasinati de teroristi islamisti, in cursul unui atac produs in Burkina Faso, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate locale, citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Ouest-France. Ziarișii participau la filmari pentru…