ONU confirmă genocidul ucrainean. Aroape 600 de civili și-au pierdut viața până acum în război Printre morti se afla 42 de copii si tineri. In plus, au fost confirmate 1.0002 de persoane ranite.Vineri, bilantul civililor ucisi in Ucraina de la inceputul razboiului era de 564. Consiliul inregistreaza numai decesele pe care le poate confirma si noteaza ca bilantul real probabil este mai mare."Cele mai multe victime civile au fost cauzate de utilizarea armelor explozibile cu o zona de impact amplu, inclusiv a obuzelor de artilerie grea, sistemelor de rachete cu mai multe lansatoare si loviturilor aeriene si cu rachete", se mentioneaza intr-un comunicat, scrie Agerpres. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

