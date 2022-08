ONU cere intervenţia statelor în criza energiei Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a cerut ca firmele de petrol și gaze sa fie impozitate suplimentar, in contextul in care creșterea prețurilor la energie, provocata de razboiul din Ucraina, duce profiturile industriei la noi maxime, scrie BBC. Guterres a declarat ca este „imoral” ca firmele sa profite de pe urma crizei. Invazia Rusiei in Ucraina in februarie a agravat o penurie globala de petrol și gaze, perturband accesul la petrol și gaze din Rusia – un furnizor important – și determinand creșterea prețurilor. In timp ce gospodariile se lupta cu facturi mai mari la energie, companiile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

