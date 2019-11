Stiri pe aceeasi tema

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a declarat joi, in cadrul unei vizite in Grecia, ca aceasta țara este supusa unei presiuni imense ca urmare a miilor de refugiați aflați pe teritoriul sau și a facut apel la statele UE sa ia masuri in acest sens, potrivit Reuters,…

- Inaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați, Filippo Grandi, a facut miercuri apel la Guvernul grec sa ia masuri pentru imbunatațirea condițiilor de trai din taberele de refugiați și pentru protejarea migranților minori neinsoțiți, informeaza Reuters.Noul Guvern conservator de la…

- Legislativul elen a votat noua lege dupa o dezbatere-maraton inceputa joi dimineata si incheiata vineri la primele ore. Dupa preluarea mandatului in luna iulie, premierul conservator Kyriakos Mitsotakis promisese o revizuire ampla a procedurii de azil, explicand ca Grecia pur si simplu nu…

- Consiliul Europei a facut joi apel la Grecia sa ia „masuri urgente” în legatura cu situația „exploziva” din taberele de refugiați din insulele grecești și a criticat un proiect de lege controversat privind dreptul la azil, care urmeaza sa fie votat în Parlamentul…

- Situatie tensionata intr-o tabara de refugiati afgani de pe insula Lesbos din Grecia. Cel putin doua persoane au murit in urma unui incendiu, provocat tot de migranti. Autoritatile elene au confirmat ca este vorba de o mama si copilul ei.

- Cel puțin doi migranți au murit duminica în urma unui incendiu izbucnit într-o tabara de refugiați din Grecia, potrivit presei elene, citate de France 24, scrie Mediafax. Incendiul a avut loc în tabara de refugiați Moira de pe insula Lesbos. Victimele ar fi o femeie și un copil,…

- Incendiul a avut loc in tabara de refugiați Moira de pe insula Lesbos. Victimele ar fi o femeie și un copil, potrivit autoritaților. Conform primelor informații, migranții aflați in respectiva tabara au devenit violenți din cauza faptului ca pompierii ar fi intervenit tarziu, iar dupa stingerea…

- Noul guvern grec condus de conservatorul Kyriakos Mitsotakis a facut sambata primii pasi in aplicarea noii politici a Greciei privind migratia, care consta in special in decongestionarea taberelor de refugiati din insulele Marii Egee prin intensificarea transferurilor catre Grecia continentala, sporirea…