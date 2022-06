Stiri pe aceeasi tema

General-colonelul Vladimir Șamanov, poreclit „macelarul Ceceniei" chiar de catre alți generali ruși, afirma ca „demilitarizarea" și „denazificarea" Ucrainei ar putea dura intre 5 și 10 ani, relateaza televiziunea ruseasca RBC.

Germania se opune constituirii unei noi datorii europene comune pentru a finanta reconstructia Ucrainei, dupa modelul planului de relansare post-COVID-19, a declarat vineri ministrul german de finante, Christian Lindner, relateaza AFP.

Rusia afirma ca a distrus arme furnizate de SUA intr-o gara din orașul Soledar, Ucraina. In plus, apararea aeriana rusa ar fi doborat un avion de razboi ucrainean Su-25.

Lumea "nu trateaza la fel crizele care-i afecteaza pe negri si pe albi", denunta directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparand atentia acordata Ucrainei cu cea acordata altor tari, relateaza AFP.

Autoritațile din Rusia anunța ca armata a distrus mai multe instalații de depozitare a combustibilului in patru orașe din estul Ucrainei.

Presedintele Senatului, Florin Citu, a afirmat, luni, ca, la ora 19.00, presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va adresa Parlamentului Romaniei, o solicitare in acest sens urmand a fi discutata in cursul zilei in BPR.

Mai multe persoane au fost ranite, in orasul Herson, situat in sudul Ucrainei, dupa ce trupele ruse au dispersat un protest impotriva ocupatiei militare, afirma surse locale citate de cotidianul Le Monde.

Ucraina anunta luni ca urmeaza sa ceara un armistitiu "imediat" si o retragerea a fortelor ruse, in cea de a patra runda de negocieri cu Rusia - prevazuta prin videoconferinta - luni, la trei saptamani dupa lansarea de catre Vladimir Putin a invaziei ruse a Ucrainei, relateaza AFP.