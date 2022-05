Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Uniunii Europene pentru Siguranta Aviatiei (AESA) a avertizat joi ca liniile aeriene se confrunta cu pericole tot mai mari din cauza razboiului din Ucraina; printre altele, aeronavele civile ar putea fi lovite accidental, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Razboiul de la granițe a generat probleme la nivelul intregului mediu de afaceri, firmele fiind serios afectate de embargoul impus Rusiei, dar și de reducerea importurilor din Ucraina. Prețurile materiilor prime au crescut exponențial. Firmelor locale au scumpit și ele prețurile la produsele din portofoliu,…

- La conferința de presa de la summitul NATO de joi, Emmanuel Macron, președintele Franței, a afirmat ca, in contextul razboiului din Ucraina, declanșat de Rusia, omenirea va intra, in urmatorul an, cel mult intr-un an și jumatate, intr-o criza alimentara fara precedent. Și asta pentru ca multe țari din…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a afirmat, joi, ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, afirma ca razboiul din Ucraina risca sa produca o criza alimentara care poate afecta mai multe state din Africa si Orient, aratand ca este nevoie de solidaritate pentru a preveni aceasta situatie. „Suntem pe cale sa intram intr-o criza alimentara fara precedent.…

- Invazia rusa in Ucraina ar putea agrava criza alimentara din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, a avertizat luni, intr-un comunicat, organizația Human Rights Watch (HRW), conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- „Un razboi nu este in interesul nimanui”, i-a spus vineri presedintele chinez Xi Jinping omologului sau american Joe Biden, intr-un apel video securizat, potrivit televiziunii chineze de stat CCTV, transmite AFP. „Criza ucraineana nu este un lucru pe care dorim sa-l vedem” avand loc, i-a spus Xi lui…

- Romanii ar putea avea pana la cinci zile libere, in aceasta perioada de criza umanitara aparuta pe fondul razboiului din Ucraina.Mai exact, angajații Senatului care vor face activitați de voluntariat vor putea beneficia de maxim cinci zile libere platite pe luna, pe perioada crizei umanitare generate…