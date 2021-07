Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, Trump a reaparut. Iar Trump, pe scena politica, promite sa declanșeze o perturbare seismica a sistemului politic american Post-ul DE DINCOLO DE STATUIA LIBERTAȚII – Dana NEACȘU – Cum sa candidezi la președinție cand ești deja președinte? apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ministerul Afacerilor Externe din Belarus a prezentat un raport privind cele mai importante cazuri de incalcare a drepturilor omului in țarile occidentale. Acesta este publicat pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe. Potrivit diplomaților din Belarus, "inainte de a-și impune viziunea asupra drepturilor…

- Ultraconservatorul Ebrahim Raisi, un judecator acuzat de organizatiile internationale de abuz al drepturilor omului si aflat sub sanctiuni americane, a fost ales presedintele Iranului, dupa ce s-a bucurat de sustinerea ayatollahului Ali Khamenei.

- Organizatia neguvernamentala Amnesty International a denuntat sambata alegerea ultraconservatorului Seyyed Ebrahim Rais al-Sadati la presedintia Iranului, afirmand ca acesta ar trebui anchetat pentru "crime impotriva umanitatii" si "reprimare brutala" a drepturilor omului, relateaza AFP. "Faptul ca…

- Organizatia pentru apararea drepturilor omului Human Rights Watch (HRW) considera "putin probabil" ca procesul care incepe luni in Myanmar impotriva fostei lidere de facto a tarii, Aung San Suu Kyi, sa fie corect si a cerut "eliberarea imediata si neconditionata" a acesteia, transmite luni EFE.…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a semnat, joi, un ordin prin care sunt modificate o serie de conditii pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul sanatatii mintale sau al protectiei drepturilor omului, in vederea facilitarii accesului…

- Consiliul ONU pentru drepturile omului organizeaza joi o reuniune extraordinara la care se va dezbate crearea unei comisii de ancheta internationale cu privire la incalcarea drepturilor omului in teritoriile palestiniene ocupate si in Israel, transmite AFP. Reuniunea are loc la solicitarea Pakistanului,…

- Filiala elvetiana a organizatiei Amnesty International (AI) a denuntat miercuri incalcarea "alarmanta" a drepturilor omului ale solicitantilor de azil, inclusiv minori, de catre personalul de securitate din centrele federale, intr-un raport citat de AFP. Amnesty face apel la guvernul elvetian…