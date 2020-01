Stiri pe aceeasi tema

- Dupa primele 11 luni din 2019, veniturile din exporturi au fost mai mici decât factura pe care o avem de achitat pentru importuri cu peste 15,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistica. Fața de cum situația din aceeași perioada din anul anterior, exporturile…

- Preturile productiei industriale pe total - piata interna si piata externa - au avansat cu 3,4% in noiembrie 2019, fata de aceeasi luna a anului anterior, ritm crescut fata de cel inregistrat in luna precedenta, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).In octombrie…

- Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective in primele noua luni din 2019 a fost de circa 2,106 milioane persoane, iar cheltuielile acestora au depasit 5,485 miliarde lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres Afacerile…

- Numarul firmelor radiate a crescut in primele 11 luni din 2019 cu 30,01%, comparativ cu perioada similara din 2018, ajungand la 95.019, conform statisticilor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC).Cele mai multe radieri au fost inregistrate in municipiul Bucuresti - 11.544 de…

- De ce se devalorizeaza leul: deficitul comercial al Romaniei a depașit 14 mld. euro, la 10 luni, și risca sa atinga 18 mld. euro, la finalul anului Deficitul comercial al Romaniei a ajuns a 14,023 miliarde de euro in primele zece luni ale anului, cu 2,180 miliarde de euro mai mare fata de aceeasi perioada…

- Scumpirile s-au temperat in octombrie. Rata anuala a inflației a scazut ușor, la 3,4% Rata anuala a inflatiei a coborat usor la 3,4% in luna octombrie a acestui an, de la 3,5% in septembrie. Potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), mărfurile alimentare s-au…

- Romania avea 38 de hoteluri de 5 stele la 31 iulie 2019, reprezentand 4,2% din numarul total de locuri in hoteluri, cu doua mai multe decat la 31 iulie 2018, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Cele mai multe hoteluri erau incadrate la categoria 3 si 4…