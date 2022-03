Stiri pe aceeasi tema

Washingtonul a anuntat vineri ca va adopta sanctiuni economice impotriva a doua persoane fizice si a trei entitati din Rusia acuzate ca sprijina programul Coreei de Nord ce vizeaza dezvoltarea de rachete, informeaza AFP preluat de agerpres.

Primul ministru Nicolae Ciuca afirma ca trei companii si doua persoane fizice din Rusia, identificate ca alimentand financiar puterea de la Moscova, au fost identificate si supuse sanctiunilor stabilite la nivelul Uniunii Europene.

Doua persoane au fost arestate preventiv intr-un dosar privind vaccinari fictive impotriva COVID-19, a anuntat, vineri, Serviciul Judetean Anticoruptie Maramures, potrivit Agerpres.

Aproape 700 de companii cu activitate in constructii au ajuns in insolventa sau faliment in 2021, potrivit datelor transmise de Ofi­ciul National al Registrului Comertului la solicitarea ZF.

Un avion de lupta al armatei iraniene s-a prabusit luni intr-un cartier rezidential din Tabriz, in nord-vestul tarii, accidentul soldandu-se cu trei morti, dintre care doi sunt membri ai echipajului, a relatat televiziunea de stat iraniana, citata de AFP si Reuters.

Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat, vineri, ca 7.055 persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, dintre care peste 800 cu prima doza., potrivit news.ro.

Spatiul Privat Virtual (SPV), serviciul prin care Fiscul comunica cu contribuabilii, este obligatoriu pentru firme si pentru PFA-uri de la 1 martie 2022, potrivit unei ordonante de urgenta publicate in august 2021 in Monitorul Oficial.

Cel putin 13 persoane au murit dupa ce au cazut intr-o fantana in timpul unei ceremonii de nunta in statul Uttar Pradesh, districtul Kushinagar, din nordul Indiei, transmite BBC.