- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a transmis, joi, ca a participat joi dimineața la o discuție informala in prezența președintelui Klaus Iohannis, cu liderii PNL și USR PLUS, Ludovic Orban, Dan Barna și Dragoș Tudorache. Discuțiile oficiale incepe sambata.„Astazi dimineața, in prezența președintelui…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a avut, joi, o intalnire la Palatul Cotroceni cu premierul propus, Florin Citu, si cu liderii partidelor in jurul carora se va forma majoritatea parlamentara, potrivit Mediafax.Șeful statului a avut, joi dimineața, o intalnire cu premierul propus, Florin Citu. De…

- Din acest moment incep calculele si negocierile pentru noua coalitie de guvernare, pentru functiile de ministru, dar si pentru sefia celor doua Camere ale Parlamentului. PNL are nevoie de USR-PLUS, UDMR si minoritati pentru a putea instala un guvern. Potrivit calculelor din acest moment, social-democratii…

- Negocierile pentru formarea unei noi majoritați sunt conduse, la nivel declarativ, de președintele PNL, Ludovic Orban, insa președintele Klaus Iohannis este cel care și-a asumat acest rol. Iohannis i-a sunat, luni, pe Kelemen Hunor, pe Dan Barna și pe Dacian Cioloș pentru a se asigura ca viitorul guvern…