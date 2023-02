Stiri pe aceeasi tema

- Bankwatch Romania a transmis, vineri, ca energia generata din hidrocentrale a fost, in 2022, la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani din cauza secetei din Europa. "Energia generata din hidrocentrale in 2022, in Europa, s-a aflat la cel mai scazut nivel din ultimii 22 de ani", a transmis, vineri,…

- In timpul tranzacționarii din 17 ianuarie, prețul futures pe gaze din februarie pe indicele TTF a scazut pentru prima data in aproape un an și jumatate sub 600 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei ICE din Londra. Incepind cu ora 11:50, ora Moscovei, valoarea contractului a fost de 599,68…

- Prețurile gazelor naturale au continuat sa scada in Europa, deoarece vremea mai calda diminueaza cererea și usureaza presiunea asupra politicienilor și bancilor centrale, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Bloomberg. Contractele futures de baza au scazut cu 7,8% pe 4 ianuarie, pina la cel mai scazut…

- Prețurile angro ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai scazut nivel de cand Rusia a invadat Ucraina, ceea ce le-a dus la un nivel record anul trecut. O iarna blanda a permis țarilor sa utilizeze mai puțin gaz din stocurile care au fost acumulate in așteptarea reducerilor de aprovizionare…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite

- Exporturile de gaze ale grupului rus Gazprom catre principalele sale piete externe aproape s-au injumatatit in 2022, atingand cel mai scazut nivel de la inceputul secolului, in conditiile in care livrarile in Europa au fost reduse semnificativ dupa invadarea Ucrainei, transmite

- Prețul futures pe gaz pe hub-ul olandez TTF scade cu 6,5% in timpul tranzacționarii pe 17 noiembrie, la sub 1.100 de dolari per mia de metri cubi, potrivit bursei. Pe 16 noiembrie, prețul futures a scazut și el cu aproape 9 la suta. Aceasta tendința este observata pe fondul prognozelor pentru pastrarea…