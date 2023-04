Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Pro Infrastructura vorbeste, duminica, despre mini-lotul Nusfalau-Suplacu de Barcau al Autostrazii Transilvania, apreciind ca este ”perfect fezabil” ca cei mai mult de 13 kilometri sa fie pregatiti pentru inaugurare in aproximativ 75 de zile. Organizatia afirma, insa, ca atingerea pragului…

- Finalizarea tronsonului de drum dintre Nușfalau și Suplacu de Barcau de pe Autostrada A3 Transilvania, poate insemna kilometrul 1.000 de autostrada din țara. Constrcuctorul turc Nurol lucreaza cu spor pentru a ajunge la aceasta borna.

- Compania turca Nurol va fi probabil cea care va atinge borna de 1.000 de kilometri de autostrada construiți in Romania. Acest moment este așteptat sa se intample in luna iunie. Concurența, Alsim Alarko, companie tot din Turcia, iși vede naruite șansele sa intre in istorie pentru atingerea respectivei…

- Singurul sector lipsa pe Autostrada A3, intre Nadașelu și Targu Mureș, este lotul Chețani – Campia Turzii, realizat de Strabag-Geiger, unde, potrivit noilor imagini, lucrurile incep sa se miște bine. Asociația Pro Infrastructura a declarat ca s-au ridicat deja grinzi, iar constructorii pun totul la…

- Un ciot din autostrada Transilvania a fost contractat pe 80 de milioane de euro inca din 2020 cu turcii de la Nurol – primul lor contract de autostrada din Romania. Dupa circa un an și jumatate de lucru stadiul fizic a ajuns la aproape 70%, iar tronsonul de circa 13,5 km ar putea fi prima autostrada…

- ”BREAKING – UMB face toata Autostrada A7 intre Buzau si Pascani. Conform informatiilor noastre, CNSC a respins contestatiile celor de la Danlin pe cele 3 loturi ale A7 Bacau-Pascani. Prin urmare, CNAIR este OBLIGATA de lege sa semneze contractele cu UMB”, au transmis, marti, reprezentantii Asociatiei…

